Miljoenenrenovatie provinciehuis moet in 2027 gaan beginnen

Foto: Joris van Tweel

Na het Stadhuis krijgt ook provinciehuis in Groningen (als ook de Provinciale Staten het ermee eens zijn) een grote renovatie. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in de zomer van 2027, duren ongeveer een jaar en kosten een slordige dertien miljoen euro.

Tijdens de verbouwing worden de technische installaties, zoals het verwarmings- en elektriciteitssysteem, bijna volledig vervangen. Ook worden toiletten en pantry’s vernieuwd of verplaatst. Het gebouw wordt brandveiliger en beter toegankelijk voor mindervaliden. Waar mogelijk worden duurzame installaties geplaatst. Betere isolatie en voorzetramen moeten de verwarmingskosten verlagen. De deels verzakte houten vloer in de statenzaal wordt vervangen. Ook komt er een nieuw beeldscherm en verbeterde ringleiding. In het Atrium worden aanpassingen gedaan om de slechte akoestiek te verbeteren.

Om alles te kunnen betalen, moet er wel extra geld op tafel komen. De provincie moet, na de verbouwing en tot 2040, jaarlijks 320.000 euro extra vrij maken om de verbouwing te kunnen betalen en het gebouw draaiende te houden. Als de provincie nu niet beslist om in 2027 te beginnen, zouden de geplande kosten van 13,4 miljoen euro met nog twee tot vier procent kunnen stijgen. Wel bespaart de provincie jaarlijks ruim dertigduizend euro aan stroom en stookkosten door verduurzaming.

Provinciale Staten moeten nog akkoord gaan met het plan. De verbouwing zou ook volgend jaar al kunnen beginnen. Maar dat is, zo blijkt uit onderzoek door een extern adviesbureau, niet handig in verband met de provinciale verkiezingen die in 2027 plaatsvinden.