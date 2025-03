Miljoenen voor project om Noord-Nederlandse 55-plussers aan het werk te houden

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Er komt ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar om 55-plussers in Noord-Nederland gezond en inzetbaar te houden voor de arbeidsmarkt.

De Europese Unie (bijna 2,3 miljoen euro), de provincie Groningen (130.000 euro) en het Nationaal Programma Groningen (940.000 euro) financieren het project. Organisaties zoals de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG werken samen aan de uitvoering.

Door de krappe arbeidsmarkt is de ervaring en inzet van 55-plussers hard nodig, stelt de provincie. Het programma Baanbrekend Perspectief voor een Duurzame Regio, waar het geld naartoe gaat, helpt oudere werkenden om arbeidsfit te blijven. De eerste 22 deelnemers hebben het traject afgerond en nieuwe groepen zijn al begonnen. Deelnemers volgen een tienweekse training over toekomstperspectief en vitaliteit. Ook is er een mentorschapsprogramma waarin kennis wordt doorgegeven. Een kennisplatform ondersteunt verdere ontwikkeling.