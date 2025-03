Menso Alting zoekt 55-plussers die paar dagen met studenten verpleegkunde willen optrekken

ROC Menso Alting. google streetview

Wat hebben jonge verpleegkundestudenten gemeen met mensen van 55 jaar of ouder? Eerstejaars studenten mbo-verpleegkunde van Menso Alting zijn er benieuwd naar. De christelijke school is daarom op zoek naar 55-plussers die een paar dagen met hen op willen trekken.

De school nodigt 55-plussers uit om deel te nemen aan het project NewSkool-OldSkool. Het project biedt 55-plussers de kans om, samen met eerstejaars studenten verpleegkunde, in kleine groepen van vijf tot zes personen in gesprek te gaan. Tijdens het project onderzoeken de studenten en 55-plussers wat ze gemeen hebben. Het initiatief heeft als doel de interactie tussen jong en oud te bevorderen en wederzijds begrip te creëren.

De eerste bijeenkomst voor de deelnemers vindt plaats op donderdag 24 april 2025 van 15.45 tot 17.30 uur bij het ROC Menso Alting aan het Vondelpad 4 in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers ingelicht over het project en kunnen ze kennis maken met de docenten van de opleiding. Geïnteresseerde 55-plussers kunnen zich aanmelden bij Nico Herwig via n.herwig@ziggo.nl of 06 – 15532019.