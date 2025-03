Meisje bijna verdronken tijdens zwemles in De Parrel

Zwembad De Parrel - Foto: Harro Meijer

Een zesjarig meisje is maandagmiddag tijdens een zwemles in zwembad De Parrel in Groningen bijna verdronken. Volgens RTV Noord en stadsblog Sikkom wist zwembadpersoneel het meisje op tijd uit het water te halen.

Het incident gebeurde in het ondiepe deel van het bad. Toeschouwers op de tribune zagen dat het misging en sloegen alarm. Medewerkers van het zwembad sprongen direct het water in en brachten het meisje op de kant. Daarna verleenden ze eerste hulp en schakelden ze de hulpdiensten in. Het meisje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje maakt het inmiddels goed.

Het voorval zorgde voor veel commotie, vooral bij de kinderen die net hun eerste zwemles hadden. Om de schrik te verminderen, werden de kinderen na afloop afgeleid met spelletjes. De les werd voortijdig afgebroken. Toch heeft een aantal ouders kritiek op de nazorg. Ze hadden verwacht dat het zwembad meer contact zou opnemen om hen en de kinderen te begeleiden na het incident. Ook noemen ouders het zorgwekkend dat de noodroep van toeschouwers nodig was om in te grijpen.

De gemeente, via Sport050 verantwoordelijk voor de zwemlessen, laat weten dat er volgens protocol is gehandeld en er is geprobeerd om met zoveel mogelijk ouders te praten. Sommige ouders zouden echter al zijn vertrokken voordat er contact met hen kon zijn. Volgende week organiseert het zwembad een bijeenkomst voor ouders en kinderen om het incident te bespreken en toe te lichten hoe er is gehandeld.