Meewandelen met gids van Het Groninger Landschap door weilanden Reitdiep

Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3888100

Liefhebbers van weidevogels kunnen zondag volop genieten. Onder begeleiding van een gids van Het Groninger Landschap wordt er een wandeling door de weilanden rond bezoekerscentrum Reitdiep gemaakt.

De wandeling begint om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum. Er wordt een route van 2,5 kilometer gelopen die door de weilanden voert. En er is momenteel genoeg te zien. Zo is de grutto sinds kort weer in het gebied te bewonderen. Nu de winter is vertrokken en het voorjaar is gearriveerd, is de grutto ook vanuit zijn overwinteringsgebied teruggekeerd naar het Reitdiep. De natuurorganisatie adviseert deelnemers om een verrekijker en fotocamera mee te nemen. Tijdens de wandeling worden de vogels niet verstoord, omdat men op ruime afstand blijft.

De wandeling duurt tot ongeveer 15.30 uur. “In sommige percelen graast vee. Als we daar rustig langslopen, is dat geen probleem”, meldt Het Groninger Landschap. “De bodem kan drassig zijn; denk aan het aantrekken van goed schoeisel.” Meer informatie over de wandeling is te vinden op deze website.