Meer toeristen in Stad: gezellig of te druk? | OOG Panel

Het toerisme in Groningen is het afgelopen jaar toegenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen er 900.000 toeristen naar Stad en Ommeland, een stijging van elf procent. Daarmee is Groningen landelijk de grootste stijger.

