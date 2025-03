Meer noorderlingen kozen afgelopen jaar voor euthanasie

Foto: Joris van Tweel

De noordelijke Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) kreeg vorig jaar 1.013 meldingen van euthanasie. Dat is negen procent meer dan in 2023.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de noordelijke toetsingscommissie, die ook de euthanasieverzoeken voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba registreert.

De stijging in het noorden is iets lager dan het landelijke gemiddelde: in 2024 kregen de landelijke commissies samen tien procent meer euthanasiemeldingen te verwerken dan in 2023. Het aantal euthanasiemeldingen vergeleken met het totale sterftecijfer ging daarmee landelijk van 5,4 procent naar 5,8 procent. In verreweg de meeste meldingen van euthanasie (86 procent) was sprake van veel voorkomende lichamelijke aandoeningen zoals kanker, aandoeningen aan het zenuwstelsel, longaandoeningen en/of hart- en vaat­aandoeningen. Bij 427 meldingen was sprake van dementie. Psychische aandoeningen waren 219 keer de aanleiding. 397 meldingen kwamen binnen over mensen met een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

In zes gevallen heeft eemn arts bij het verlenen van euthanasie niet voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. Bij twee van die meldingen ging het om het niet (op de juiste wijze) raadplegen van een consulent. Eén melding ging over de grote behoedzaamheid die een arts in acht moet nemen als het euthanasieverzoek (grotendeels) voortkomt uit lijden dat het gevolg is van een psychische aandoening. In de drie andere meldingen was de Richtlijn voor het uitvoeren van euthanasie niet gevolgd bij een gecompliceerd verlopen uitvoering.

Euthanasie bij een minderjarige werd vorig jaar één keer toegepast in Nederland, vanwege ondraaglijk lijden als gevolg van een lichamelijke aandoening. Gedurende het jaar is 54 keer een duo-euthanasie beoordeeld, waarbij twee mensen samen uit het leven willen stappen.