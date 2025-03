Mediahuis neemt juridische stappen tegen vermeende ‘koper’ van verdwenen titels

Foto via Pixabay

Het Groninger Dagblad en het Harener Weekblad zijn toch niet verkocht aan uitgeverij ROVAVO. De uitgever van de Groninger Krant liet eind vorige week weten de namen van meerdere huis-aan-huisbladen te hebben overgenomen van voormalig NDC Mediagroep. Volledig onrechtmatig, aldus het Belgische mediabedrijf achter onder meer het Dagblad van het Noorden. Daarom neemt Mediahuis nu juridische stappen tegen ROVAVO.

Mediahuis is, naar eigen zeggen, ‘op zijn zachtst gezegd compleet verrast door de berichtgeving die Rob van Vondel, eigenaar van ROVAVO, eind vorige week de wereld in stuurde. Volgens Mediahuis is er nooit enige sprake geweest van de overdracht van de titels aan dit bedrijf.

Verdwenen bladen

De meeste titels waarvan ROVAVO stelt ze te hebben gekocht van Mediahuis, bestonden al niet meer als fysieke krant. Een aantal andere titels bestaat alleen nog digitaal. Sinds de overname van NDC Mediagroep door het Belgische mediabedrijf Mediahuis in 2021 werden diverse huis-aan-huisbladen wel ter verkoop in de etalage gezet. Mediahuis zag geen markt in de huis-aan-huisbladen, intern onderzoek van het bedrijf zou aantonen dat winst maken met de huis-aan-huis-kranten nauwelijks nog mogelijk is.

Onder meer het Harener Weekblad werd daarom (sinds 2021) al niet meer fysiek uitgegeven door NDC. De naam ‘Groninger Dagblad’ is sinds 2001 al niet meer in gebruik, nadat het opging in het Dagblad van het Noorden.

‘Intellectueel eigendom ligt niet voor het oprapen’

Maar ROVAVO heeft deze titels dus niet in bezit, stelt Mediahuis maandag in een verklaring. “Het feit dat wij bewust geen gebruik meer maken van bepaald intellectueel eigendom, betekent echter niet dat het voor iedereen voor het oprapen ligt. Mediahuis is van mening dat het handelen van ROVAVO uiterst onrechtmatig is. Wij zien ons genoodzaakt om tegen ROVAVO juridische stappen voor te bereiden om onze rechten te beschermen. De ontstane verwarring voor zowel de lezer als de adverteerder en het onterecht claimen van titels met een lange geschiedenis in de regio kunnen wij niet met lede ogen aanzien.”

Ook OOG maakte vrijdag melding van de overname. Dit bericht is afgelopen zaterdagochtend meteen verwijderd. Mediahuis roept ook andere media op het bericht van ROVAVO te rectificeren. “Wij betreuren het dat er nu publicaties verschijnen die onjuiste en verwarrende suggesties wekken richting het publiek.”