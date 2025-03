Mediahuis doet titels huis-aan-huisbladen van de hand, uitgever Groninger Krant neemt ze over

Foto via Pixabay

Uitgever ROVAVO (van onder meer de Groninger Krant) heeft de namen meerdere huis-aan-huisbladen overgenomen van voormalig NDC Mediagroep. Onder meer de titels van het Groninger Dagblad, het Harener Weekblad en Het Gezinsblad worden overgenomen door de uitgeverij.

Sinds de overname van NDC Mediagroep door het Belgische mediabedrijf Mediahuis in 2021 werden diverse huis-aan-huisbladen in de etalage gezet. Mediahuis zag geen markt in de huis-aan-huisbladen, intern onderzoek van het bedrijf zou aantonen dat winst maken met de huis-aan-huis-kranten nauwelijks nog mogelijk is.

Onder meer het Harener Weekblad werd daarom (sinds 2021) al niet meer fysiek uitgegeven door NDC. De naam ‘Groninger Dagblad’ is sinds 2001 al niet meer in gebruik, nadat het opging in het Dagblad van het Noorden. In beide regio’s waar de bladen werden uitgeven valt sindsdien de Groninger Gezinsbode op de mat.

De overname lijkt daarom vooral gericht op het inblazen van nieuw leven in de twee namen op het internet. “Met de integratie van deze titels versterkt ROVAVO haar positie in het noorden van Nederland. De lokale nieuwsvoorziening wordt gewaarborgd door middel van digitale nieuwsplatforms, zodat de erfenis van deze lokale journalistieke nieuwsbronnen verder kan groeien en zich kan aanpassen aan de veranderende behoeften van de digitale tijd”, schrijft ROVAVO over de overname.

Het bedrijf ziet de overname, naar eigen zeggen, als een kans om deze zorgen weg te nemen en de lokale journalistiek te versterken. “De overgenomen weekbladen hebben een belangrijke rol gespeeld in elk hun respectieve regio”, aldus Rob van Vondel, eigenaar van ROVAVO, “Door ze nieuw leven in te blazen, willen we de vertrouwde identiteit van deze titels behouden en inwoners blijven voorzien van lokaal nieuws. Lokale media vervullen een cruciale rol in de samenleving. Het definitief verdwijnen van deze titels zou een groot verlies betekenen voor de lokale nieuwsvoorziening.”