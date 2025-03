Máximaweg vanaf komende maandag een week dicht

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De Máximaweg is vanaf komende maandag 24 maart (7.00 uur) tot en met 30 zondagmiddag 30 maart (17.00 uur) dicht voor autoverkeer vanwege werkzaamheden. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Op deze verbindingsweg tussen de Brailleweg en de Hereweg worden komende week twee portalen geplaatst voor verkeersborden. Daarnaast komt er wegbewijzering en ook een geluidsscherm tussen de weg en het fietspad.

Autoverkeer kan gedurende de werkzaamheden omrijden via de Stationsweg of via de Van Ketwich Verschuurlaan.