Roeister Marloes Oldenburg (37) stopt met topsport: ‘Zin kwam na spelen niet terug’

Foto via Gemeente Groningen

Na 14 jaar roeien, vele overwinningen en drie grote tegenslagen stopt roeister Marloes Oldenburg (37) uit Groningen met haar carrière.

De in Leeuwarden geboren Oldenburg begon haar sportcarrière als wedstrijdzwemster. Pas in 2010, tijdens haar studententijd, maakte ze kennis met roeien en werd ze lid van roeivereniging Gyas in Stad.

Na individuele successen binnen de studenten-roeisport groeide Oldenburg uit tot een vaste waarde binnen het Nederlandse roeiteam. In 2017 behaalde ze samen met Lisa Scheenaard zilver in de dubbeltwee tijdens de Europese Kampioenschappen in Račice. Een jaar later pakte ze brons in de acht op het EK in Glasgow. In 2022 haalde ze opnieuw brons in de acht op het EK in München en twee keer zilver op het WK in Račice, in zowel de acht als de vier zonder.

Noodlot slaat toe, maar comeback leidt naar Olympisch Goud

In oktober 2022 sloeg het noodlot toe. Tijdens een mountainbikevakantie brak Oldenburg een nekwervel. Haar sportcarrière leek in gevaar. Na een intensief revalidatietraject zat ze in 2023 alweer in de boot. Bij de EK in Bled haalde ze brons in de vier zonder. Later dat jaar volgde het ultieme bewijs van haar herstel: Oldenburg en haar team werden wereldkampioen in de vier zonder in Belgrado,

Oldenburgs hoogtepunt kwam in 2024 op de Olympische Spelen in Parijs. In dezelfde samenstelling als bij het WK roeide Oldenburg in de vier zonder naar Olympisch Goud.

Blijvend actief in roeisport

Volgens Oldenburg was het na Parijs eigenlijk meteen klaar voor de inmiddels 37-jarige geboren Friezin. De zin om te roeien verdween, laat ze weten aan Roeien.nl. Ze blijft, naar eigen zeggen, wel actief in de roeisport. Sinds september 2024 is de Groningse profcoach bij Gyas. Ook werkt ze als wetenschapper bij de roeibond binnen de ontwikkeling van nieuw roeitalent.