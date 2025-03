Marijke Groenewoud wint Marathon Cup op Kardinge en vestigt record

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Marijke Groenewoud heeft zaterdagavond de Marathon Cup op de ijsbaan van Kardinge gewonnen. Bij de mannen won Lars Woelders.

Voor Groenewoud was het de zestiende keer dit seizoen dat ze een marathon wist te winnen. Dit is een record. Ze passeerde daarmee Daniëlle Bekkering die in het seizoen 2006-2007 vijftien wedstrijden in één seizoen op haar naam wist te zetten. Bij de vrouwen eindigde de wedstrijd in een massasprint. Gioya Lancee werd tweede en Bente Kerkhoff ging er met het brons vandoor.

De wedstrijd op Kardinge was de laatste van het seizoen. Het eindklassement bij de vrouwen werd gewonnen door Kerkhoff. Zij kon winnen omdat Groenewoud niet aan alle wedstrijden heeft deelgenomen. De 26-jarige Friezin sloeg eerder in het seizoen namelijk een aantal marathons over, omdat het niet te combineren was met wereldbekerwedstrijden op de langebaan. Ook zaterdag kwam ze op de langebaan nog in actie. Ze werd zesde op de 3.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden op Thialf in Heerenveen.

Bij de mannen won Lars Woelders. Hij maakte deel uit van een kopgroep van vier man die een ronde voorsprong hadden gepakt op het peloton. In de slotfase wist Woelders weg te springen en kwam hij solo over de finish. De zege in het eindklassement ging naar Luc ter Haar.