Maria en Freerk met duofiets aangekomen in Lourdes

Freerk en Maria op de rolstoelfiets. Foto: ingezonden

Het is Maria en Freerk uit Haren gelukt: hun laatste fietstocht voor Onbeperkt op de Fiets, van Groningen naar Lourdes, is tot een goed einde gebracht. Het paar kwam afgelopen week aan in de Franse plaats.

Fietsen zonder beperkingen

In de voorbije jaren hebben Maria en Freerk meerdere fietstochten ondernomen met een duofiets. Freerk is nadat hij ziek is geworden veel plezier gaan vinden in het maken van fietstochten met zo’n fiets, maar het was lastig om in Noord-Nederland zo’n fiets te huren. Daarom richtten ze hun stichting Onbeperkt op de Fiets op. Freerk en Maria gingen fietstochten ondernemen waarbij ze zich lieten sponsoren. Met het opgebrachte geld konden uiteindelijk meerdere duofietsen worden aangeschaft, welke nu uitgeleend kunnen worden via de stichting.

Ongeneeslijk

Een tijdje geleden kreeg Freerk te horen dat hij niet lang te leven meer heeft. Voor Maria en hem was dit de reden om nog één laatste fietstocht te ondernemen, naar bedevaartsoord Lourdes. Het doel was niet om geld op te halen voor een duofiets, maar voor een cadeau aan iedereen: de realisatie van een schildering in de Bradetunnel onder het station in Haren. Na eind januari te zijn vertrokken kwam het stel de afgelopen week aan op hun eindbestemming.

“Ik zit nog helemaal in de ontvangst die we daar hadden met een priester, een zegen en we mochten zelfs met de fiets over het terrein, ze hebben overal toestemming voor gegeven”, aldus Maria zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Ik zit nog helemaal met mijn hoofd in de, ik wil bijna zeggen hemel”, zegt ze net na het weer inzetten van de terugweg naar Haren.

Het hier en nu is veilig

Na bijna twee maanden op reis te zijn geweest zal het even wennen zijn weer terug te keren naar de dagelijkse dingen uit het leven, denkt Maria zelf ook. “Ik heb alweer een tandartsafspraak staan”, lacht ze. “Als je fietst ben je in het hier en nu. Je denkt niet over verder weg, de toekomst is even weg. Nu we in de auto stappen, klopt de toekomst weer aan. Wat nu? Dat weet ik niet, dat weten we allebei niet, dat weet niemand.”

Duidelijk is dat Freerk echt in de laatste fase zit. Maria: “we gingen weg met een uitspraak van de oncoloog, die zei dat als hij ons was, hij gisteren al was vertrokken. Dat is 3,5 maand geleden inmiddels, dus ik had verwacht dat het nu echt heel veel slechter zou gaan, en het gaat niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Ik heb echt werkelijk geen idee waar het nu naartoe gaat, hoe snel het gaat.” De oncoloog is in ieder geval op de hoogte gebleven met foto’s van de reis van het stel.

Weg ligt open voor komst kunstwerk

Het kunstwerk is financieel nog niet gerealiseerd, maar de betrokken instanties als de gemeente en spoorbeheerder ProRail hebben inmiddels toestemming gegeven voor het aanbrengen ervan. “Dat mag aan één kant in de tunnel, de andere helft niet vanwege de opgangen en borden daar, volgens ProRail zou dat te ingewikkeld worden voor de mensen. Maar we zijn daar nu dus geld voor aan het inzamelen.”

Doneren voor het kunstwerk kan via het bankrekeningnummer wat Maria en Freerk op hun website hebben geplaatst.