Maria en Freerk die op de fiets naar Lourdes gingen vanmiddag te zien op NPO2

Freerk en Maria op de rolstoelfiets. Foto: ingezonden

Maria Romp en Freerk de Boer uit Haren zijn vanmiddag te zien in het televisieprogramma Kruispunt van KRO-NCRV op NPO2. Het duo wist onlangs Lourdes te bereiken na in januari vertrokken te zijn vanuit Groningen.

Voor Maria en Freerk was het de laatste reis. Freerk heeft onlangs de diagnose ongeneeslijke ziekte gekregen. Dit was de reden voor de fietsvrienden om nog één laatste fietstocht te ondernemen met dit keer als eindbestemming bedevaartsoord Lourdes. Met de reis werd er geld ingezameld om een muurschildering te kunnen realiseren in de Bradetunnel bij station Haren.

“Ik zit nog helemaal met mijn hoofd in, ik wil bijna zeggen hemel”

“Ik ben nog helemaal onder de indruk van het ontvangst dat we hebben gehad in Lourdes”, vertelde Maria vorige week aan OOG. “Een priester stond ons op te wachten, we werden gezegend en we mochten zelfs met de fiets over het terrein. Ze hebben overal toestemming voor gegeven. Ik zit nog helemaal met mijn hoofd in, ik wil bijna zeggen hemel.”

Duofiets

Fietstochten zijn voor Maria en Freerk niet vreemd. Nadat Freerk ziek werd hebben ze meerdere fietstochten ondernomen op een zogeheten duofiets. Het bleek echter erg lastig om aan zo’n fiets te komen. Daarom richtten ze hun stichting Onbeperkt op de Fiets op. Freerk en Maria gingen fietstochten ondernemen waarbij ze zich lieten sponsoren. Met het opgebrachte geld konden uiteindelijk meerdere duofietsen worden aangeschaft, welke nu uitgeleend kunnen worden via de stichting waarmee meerdere mensen blij kunnen worden gemaakt.

De reis naar Lourdes werd er eentje met ups and downs. Dat alles is te zien in het televisieprogramma Kruispunt. Dit wordt uitgezonden om 17.10 uur op NPO2.