Marathonschaatser Robert Post moet streep zetten door afscheidswedstrijd op Kardinge

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Marathonschaatser Robert Post uit Groningen komt zaterdag niet in actie tijdens zijn afscheidswedstrijd op Kardinge. Een langdurige heupblessure weerhoudt hem van deelname aan de finalewedstrijd van de Daikin Marathon Cup.

De 32-jarige schaatser had eerder dit jaar bekend gemaakt te zullen stoppen. De wedstrijd in Groningen zou zijn laatste zijn, maar daar aan deelnemen gaat niet meer lukken. Post speelde al langer met het idee om de schaatsen aan de wilgen te hangen. “Vanaf het begin heb ik altijd gezegd: we doen het goed of niet. Als ik het gevoel krijg dat ik het minder leuk ga vinden, moet ik snel handelen en de knoop doorhakken. Ik voelde dat dat moment nu was gekomen”, liet Post in januari aan schaatsen.nl weten.

Een oorzaak die daarin meespeelt is een blessure aan de heup waar Post al langere tijd last van heeft. Ondanks dat hij dit seizoen aan een groot aantal wedstrijden heeft deelgenomen, gaat het lopen moeizaam en wordt hij soms ’s nachts wakker van de pijn. De afgelopen week heeft hij er van alles aan gedaan om zaterdag toch te kunnen schaatsen. Maar ondanks ontstekingsremmers, rust en injecties zit het er niet in. Post heeft de afgelopen twaalf jaar op het hoogste niveau geschaatst en is inmiddels aan zijn vijfde seizoen bezig bij Team Essent. Zeven jaar geleden won hij zijn eerste marathonwedstrijd. Post wil het marathonschaatsen niet helemaal de rug toe te keren, en hoopt als coach actief te blijven.

Zaterdagmiddag om 15.30 uur beginnen de wedstrijden. Eerst rijden de beloften mannen honderd ronden, gevolgd door de beloften vrouwen die zestig ronden schaatsen. Om 18.15 uur is het de beurt aan de topdivisie vrouwen die tachtig ronden voor de kiezen krijgen, met tot slot de topdivisie mannen die 125 ronden schaatsen.