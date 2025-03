Man uit Ten Post krijgt werkstraf vanwege werk in zorg met vals diploma

Een 33-jarige man uit Ten Post is vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Hij werkte in 2023 met een vervalst zorgdiploma via een uitzendbureau in Meppel.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

Na een intakegesprek en het inleveren van het diploma en een ID-kaart, kon de man aan de slag bij Van Boeijen, GGZ Drenthe en stichting De Trans. Ook overhandigde hij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), waarvan de echtheid werd betwijfeld. Het uitzendbureau ontdekte de fraude toen ze een certificaat misten en navraag deden bij DUO. Daar bleek dat de man nooit het genoemde MBO 4-diploma had behaald.

Met de straf volgde de rechter de eis van de officier van justitie. De rechter vond het ernstig dat de man zonder opleiding met kwetsbare mensen werkte en sprak van een “wijze les” voor het uitzendbureau om documenten beter te controleren.