Man mishandeld en gestoken bij beroving op West-Indischekade, verdachte aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond een 18-jarige man uit Drachten aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident aan de West-Indischekade. Bij het incident raakte één persoon gewond.

Het incident gebeurde rond 19.00 uur. “We kregen een melding binnen van een beroving aan de Korreweg”, vertelt een politiewoordvoerder. “Daarop zijn agenten ter plaatse gegaan. Op de locatie troffen wij een 37-jarige man uit Arnhem aan die gewond was geraakt. De persoon vertelde dat het incident gebeurd was aan de West-Indischekade. Daar had een beroving plaatsgevonden waarbij het slachtoffer mishandeld en gestoken was. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.”

Aanhouding bij Drachten

De vermoedelijke verdachten waren na het steekincident er in een auto vandoor gegaan. “Op basis van een kenteken konden wij kort daarna een persoon aanhouden ter hoogte van Drachten. Hij is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord over zijn rol en mogelijke betrokkenheid. Meerdere aanhoudingen sluiten wij niet uit.”

Onderzoek

Het politieonderzoek is op dit moment volop bezig. “We spreken met getuigen en we bekijken camerabeelden. Daarnaast hebben we sporenonderzoek verricht.” Mensen die iets gezien hebben, of meer informatie hebben over dit incident, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.