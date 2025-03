Man die persoon bedreigt met filmpjes van vuurwapen aangehouden in Haren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft zaterdagavond een 26-jarige man aangehouden in Haren vanwege bedreiging. Dat meldt de politie via sociale media.

Bij de politie kwam er in de avonduren een melding binnen dat in het gebied Noord-Drenthe iemand bedreigd werd door een verdachte die filmpjes stuurde van een vuurwapen. “Hierop hebben wij de 26-jarige man aangehouden die op dat moment in een personenauto reed in Haren”, schrijft de politie. “De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Assen. Na de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht.” Het is onbekend of hierbij een wapen is aangetroffen.

Om de man aan te kunnen houden kregen agenten hulp van een zogeheten ondersteuningsgroep. Dit is een team van politiemensen dat ondersteunt bij complexe en risicovolle aanhoudingen. De politie laat weten dat het onderzoek in deze zaak verder gaat.