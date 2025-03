Man aangehouden voor bedreiging in Selwerd

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Politieagenten hebben deze donderdagochtend een man aangehouden voor een geval van bedreiging aan de Eikenlaan in de wijk Selwerd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Omdat er mogelijk een wapen in het spel was, kwamen agenten ter plaatse in kogelwerende vesten. Dat is in dergelijke gevallen een standaard voorzorgsmaatregel. De agenten troffen aan de Eikenlaan niemand aan.

Later werd aan de Esdoornlaan een man aangehouden op verdenking van bedreiging. Een wapen is niet aangetroffen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.