“Maandag zonnige perioden, komende dagen volop lente”

Foto: Joris van Tweel

De lente arriveert de komende dagen in onze regio. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgt de zon in de nieuwe werkweek veel ruimte en kan het op donderdag mogelijk 16 graden gaan worden.

“Maandag is er eerst kans op mist of nevel en laaghangende bewolking”, vertelt Kamphuis. “Verder zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 9 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar dinsdag liggen de minimumtemperaturen iets onder het vriespunt en is er kans op mist of nevel. Dinsdag is er eerst kans op wat bewolking, maar verder zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 10 graden bij rustige condities. In de nacht naar woensdag minima rond of iets onder het vriespunt.”

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 12 graden bij opnieuw rustig weer. In de nacht naar donderdag minima rond het vriespunt. Donderdag en vrijdag is de lente compleet. Het is rustig weer, droog en de 15 of 16 graden als maximumtemperatuur maken het voorjaar compleet. Wel kunnen vrijdag weer wat wolken aan het zwerk verschijnen.”

Houdt het voorjaar aan tijdens het weekend? Meer daarover op de weerpagina.