“Maandag wisselend bewolkt, komende dagen veel zon”

Foto: Joris van Tweel

De zon krijgt de komende dagen veel ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op woensdag 14 of 15 graden worden.

“Maandag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 11 of 12 graden. De wind komt uit het noorden tot noordwesten en is matig, windkracht 3. In de nacht naar dinsdag is het helder en fris bij 2 graden met kans op grondvorst.

Dinsdag blijft het droog en met flinke perioden met zon word het 13 graden. De wind is oostelijk en neemt toe naar matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag temperaturen ruim boven het vriespunt.”

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 14 of 15 graden. Het blijft droog en de wind uit het oosten is matig, windkracht 4. Houdt het zachte lenteweer daarna aan? Wordt het nog zachter en wat doet de opdringende koele lucht vanuit het noorden van Europa? Luister om 08.50 uur naar OOG Radio voor het uitgebreide weerbericht. Of lees er alles over op de weerpagina.”