“Maandag veel bewolking, aan het eind van de week toenemende kans op regen”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen grotendeels grijs. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt aan het eind van de nieuwe werkweek de kans op regen toe.

“Maandag is er in de vroege ochtend eerst kans op een mistbank of wat nevel”, vertelt Kamphuis. “Overdag is er veel bewolking, zo nu en dan klaar het even op, en het blijft droog. Het wordt 14 graden bij een zwakke noordwestenwind, windkracht 2. In de nacht van maandag op dinsdag is het droog en ligt de minimumtemperatuur rond de 3 graden.

Dinsdag is er veel bewolking, schijnt zo nu en dan de zon en blijft het droog. Het wordt 13 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar woensdag liggen de minimumtemperaturen rond de 4 of 5 graden.

Woensdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Het wordt 13 graden. Donderdag wordt het met 14 of 15 graden alweer zachter en ook dan valt er geen regen. Vrijdag neemt de kans op regen wel toe. Maar of dat het begin van een nattere trend is of dat daarna, onder invloed van een blokkade van hogedruk, het droge weer voortzet? Lees er alles over op de weerpagina.”