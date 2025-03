“Maandag flinke perioden met zon, vanaf woensdag wordt zachte lucht aangevoerd”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

In de nieuwe werkweek krijgt de zon alle ruimte. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het eerst nog fris, maar wordt er vanaf woensdag zachte lucht aangevoerd.

“Maandag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door wat stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 9 of 10 graden. Door de matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4 voelt het wat kouder aan. In de nacht naar dinsdag is er lichte vorst, -1 tot -4 graden. Dinsdag is het zonnig en droog. Het wordt 10 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar woensdag minimumtemperaturen rond de -2 tot -4 graden.”

“Woensdag draait de wind naar het zuidoosten en wordt er zachtere lucht aangevoerd. Het wordt 13 of 14 graden en het is zonovergoten en rustig weer. In de nacht naar donderdag enkele graden boven het vriespunt. Wordt het donderdag en vrijdag nog zachter? Kijk voor het laatste nieuws en de lange termijn op de weerpagina.”