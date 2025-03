“Maandag flinke perioden met zon, komende dagen een stuk kouder”

Foto: Erick Bakker

De temperatuur komt de komende dagen een stuk lager te liggen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in de nachten kans op lichte vorst.

“Maandag is er in de vroege ochtend hier en daar kans op nevel of een mistbank”, vertelt Kamphuis. “Verder zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 12 of 13 graden bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2. In de nacht naar dinsdag nevel en mist bij minima rond 3 graden. Dinsdag is het met 7 graden als maximumtemperatuur een stuk kouder dan de voorbije dagen. Verder is er veel bewolking met later op de dag een paar opklaringen. Het blijft droog bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag temperaturen rond het vriespunt.”

“Woensdag wordt het 9 graden, wat overigens heel gewone temperaturen zijn voor de tijd van het jaar. Er is af en toe zon, maar met name in de loop van de dag is er kans op een bui. In de nacht naar donderdag lichte vorst met minima rond -2 graden.”

Houdt het koude weer de rest va de weke aan? Lees het op de weerpagina voor de uitgebreide lange termijn verwachting.