Lycurgus wint ook uitwedstrijd tegen Tectum Achel

Nova Tech Lycurgus heeft zaterdagavond de uitwedstrijd in het Belgische Achel tegen Tectum Achel met 0-3 gewonnen.

Een week geleden wonnen de Groninger volleyballers in eigen huis nog moeizaam met 3-2, maar in de uitwedstrijd was de ploeg toch duidelijk sterker. De setstanden waren 24-26, 18-25 en 15-25.

Lycurgus heeft nu 22 punten uit 5 wedstrijden en staat daarmee op de derde plaats in de BeNe Conference.

Op zondagmiddag 30 maart speelt de ploeg van coach Mark Lebedew een thuiswedstrijd tegen koploper Knack Roeselare.