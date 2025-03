Lycurgus wint in Martiniplaza van Tectum Achel

Nova Tech Lycurgus heeft weer eens van een Belgische ploeg gewonnen in de BeNe Conference. Gemakkelijk ging het niet, vrijdagavond in Martiniplaza tegen Tectum Achel: 3-2.

De Groninger volleyballers wonnen de eerste wedstrijd in deze nieuwe competitie tussen de beste ploegen van Nederland en België, maar de twee wedstrijden daarna werden verloren. Vrijdag tegen Achel, dat op de zevende plaats staat, leek het of Lycurgus ook deze wedstrijd zou gaan verliezen. De eerste twee sets gingen namelijk weliswaar gelijk op, maar in beide sets wisten de Belgen het eerste setpunt te verzilveren: 23-25 en 24-26.

Daarna werd de thuisploeg sterker. De derde en vierde set werd vrij eenvoudig gewonnen met 25-20 en 25-19. In de beslissende vijfde set kwam Lycurgus voor te staan met 8-4, maar Achel kwam terug tot 8-7. Daarna won Lycurgus toch ook deze set met 15-10.

Lycurgus staat nu op de tweede plaats en heeft 19 punten uit 4 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is op zondag 13 april. Dan speelt de ploeg van coach Mark Lebedew thuis tegen Lindemans Aalst.