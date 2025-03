Lycurgus strandt in halve finale beker

Nova Tech Lycurgus is gestrand in de halve finale van de nationale volleybalbeker. De Groningers verloren zondagmiddag in Doetinchem met 3-0 van Orion Stars.

Afgelopen dinsdag verloor Lycurgus in eigen huis al met 1-3, waardoor de ploeg de returnwedstrijd met 0-3 of 1-3 moest winnen om nog een ‘golden set’ af te dwingen. Maar zover kwam het niet. Al in de eerste set bleek de thuisploeg sterker: 25-19. In de tweede set ging het een tijdlang gelijk op, maar daarna liep Orion uit naar 22-11. Lycurgus kwam terug tot 23-19, maar vervolgens pakte Orion de set eenvoudig met 25-20, waardoor de uitschakeling een feit was. De derde set ging daarna ook nog naar Orion: 25-22.

Orion staat in de finale tegenover de winnaar van de tweestrijd tussen Numidia VC Limax en Draisma Dynamo. Lycurgus kan zich gaan richten op het vervolg van de BeNe Conference, met komende zondag een uitwedstrijd tegen Knack Roeselare.