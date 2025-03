Lycurgus niet opgewassen tegen koploper Roeselare

Het is Nova Tech Lycurgus zondagmiddag niet gelukt om de uitwedstrijd in Roeselare tegen Knack Volley Roeselare te winnen. De Groninger volleyballers verloren in de Belgische stad met 3-1.

De thuisploeg kwam in de eerste set al snel op 4-0 en in het vervolg wist Lycurgus de achterstand niet in te lopen. Het werd uiteindelijk 25-17. In de tweede set kwamen de Groningers een stuk beter voor de dag. De ploeg had voortdurend een ruime voorsprong en de set eindigde in 20-25.

De derde set was zeer spannend en Roeselare wist het tweede setpunt te pakken: 25-23. In de vierde set kon Lycurgus geen vuist meer maken en was het verschil erg groot: 25-11.

Lycurgus staat op de derde plaats in de BeNe Conference en heeft 17 punten uit 3 wedstrijden. Koploper Roeselare heeft 23 punten, nummer 2 Volley Haasrode Leuven heeft net als Lycurgus 17 punten.

Komende vrijdagavond speelt de ploeg van coach Mark Lebedew in Martiniplaza tegen Tectum Achel.