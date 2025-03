Luciano Valente sleept met negen man winst Jong Oranje binnen tegen Italië

Foto: OnsOranje

FC Groningen-middenvelder Luciano Valente heeft vrijdagavond zijn debuut gemaakt voor Jong Oranje in de oefenwedstrijd tegen Italië. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won in Venetië met 1-2, ondanks dat Nederland het duel eindigde met negen man.

Jong Oranje begon de wedstrijd moeizaam onder de druk van Italië. Toch kwam Nederland al snel op voorsprong. Ernest Poku brak door over de linkerkant en legde de bal terug op Kian Fitz-Jim, die de 0-1 binnenschoot. Daarna was Italië de bovenliggende partij en kreeg het meerdere kansen. Doelman Rome Jayden Owusu-Oduro hield Nederland op de been met een paar goede reddingen.

Na rust nam de druk van Italië verder toe. Dat leidde uiteindelijk tot de gelijkmaker. Poku veroorzaakte een strafschop, waarna Sebastiano Esposito de bal hard binnenschoot. Nederland had het lastig en werd nog verder in de problemen gebracht toen Ezechiel Banzuzi met rood van het veld werd gestuurd.

Op dat moment maakte Luciano Valente zijn debuut, maar stond als middenvelder vooral veel te verdedigen. Jong Oranje vocht hard om een tweede tegentreffer te voorkomen en kreeg zelfs een paar kleine kansen. Toch bleef Italië aandringen en leek Nederland genoegen te moeten nemen met een gelijkspel.

Vlak voor het einde kreeg Lamare Bogarde echter zijn tweede gele kaart, waardoor Nederland met negen man verder moest. Ondanks de zware omstandigheden wist Nederland toch te winnen. In de allerlaatste seconde van de blessuretijd brak Noah Ohio uit over links en legde de bal voor op Max Bruns, die meteen raak schoot. De scheidsrechter floot direct af en Jong Oranje boekte een onverwachte overwinning.

FC Groningen-aanvaller Thom van Bergen was ook opgeroepen, maar kwam niet in actie. Voor Jong Oranje was deze wedstrijd een belangrijke test richting het EK in Slowakije. De ploeg speelt binnenkort nog meer oefenduels.