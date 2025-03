Lokale lasten stijgen in Groningen extra hard

Huiseigenaren in Groningen zijn dit jaar gemiddeld 2029 euro kwijt aan lokale lasten. Dat is 4 procent meer dan een jaar geleden. Dat meldt onderzoeksinstituut Coelo.

Volgens het AD, dat hierover bericht, stijgen de lasten harder dan in de vijftien gemeenten die het meest op Groningen lijken. De doorsnee inwoner van die vijftien meest vergelijkbare gemeenten zit op 1806 euro. De lokale lasten voor huurders in Groningen komen dit jaar uit op 981 euro. Dat is 3 procent meer dan in 2024.

Volgens het Coelo zijn gemeenten inmiddels begonnen met het verhogen van de belasting, nu ze vanaf volgend jaar veel minder geld van het Rijk krijgen. Bezuinigen is volgens veel gemeenten haast niet meer mogelijk. Mede daarom kost een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs in Groningen het maximum acceptabele bedrag.