LIVE | Volg hier de rechtszaak van oud-burgemeester Koen Schuiling

Woensdagmiddag is de rechtszaak van oud-burgemeester van Groningen: Koen Schuiling. Schuiling heeft een straf gekregen van het Openbaar Ministerie (OM) voor ‘aanstootgevend gedrag’ en ‘schennis van de eerbaarheid’. Schuiling ontkent de beschuldiging, accepteert een boete van 250 euro niet en besluit daarom de zaak voor de rechter te brengen. Volg hieronder onze liveblog vanaf 13.30 uur.

Klik hier om meer te weten over waarom de oud-burgemeester voor de rechter moet verschijnen.

13.45 uur

Schuiling gaat verder: hij is diep aan het hoesten en stopt bij een afrit om tot rust te komen. Hij heeft de broekriem los gemaakt, maar puur om zijn pijn proberen te verlichten. Hij heeft op geen enkele manier een signaal willen afgeven aan andere weggebruikers. Het berust volgens hem op een misverstand. Schuiling heeft zijn medische gegevens met de rechtbank gedeeld en is recent nog naar het Martiniziekenhuis geweest voor zijn klachten. Deze informatie en afspraakbevestiging heeft de rechtbank ook ontvangen.

13.41 uur

Schuiling begint door te benoemen dat hij medische klachten heeft gekregen in 2022. Het gaat om klachten in de onderbuik. Volgens de oud-burgemeester kunnen deze klachten op ieder moment opeens opkomen. Het ziektebeeld heeft zich in 2023 verergerd en Schuiling is naar de dokter geweest.

Wanneer deze klachten optreden, benoemt Schuiling dat het helpt om zijn riem los te maken en zijn hand op de buik te leggen. Op 25 maart 2024 treden deze klachten op tijdens een autorit. Schuiling zegt dat hij ging stoppen vanwege de hevige pijn. Doordat er gewerkt werd aan de zuidelijke ringweg, moest Schuiling goed opletten op het verkeer. Hij was ook aan het kijken of hij bloed aan het opgeven was, gezien hij een metalen smaak in zijn mond kreeg.

13.37 uur

Een melkvrachtwagen wordt ingehaald door Schuiling. Volgens de bestuurder van de vrachtwagen rijdt Schuiling in een rode Saab en ziet hij de oud-burgemeester masturberen terwijl hij naast hem rijdt. Schuiling zou een tijdje naast de vrachtwagen hebben gereden, aldus de chauffeur. De chauffeur zou Schuiling bij een afslag hebben aangesproken op zijn gedrag.

Na afloop van het incident zei een collega van de chauffeur dat hij een melding moest doen bij de politie.

13.35 uur

Hier wordt Schuiling van verdacht: op 25 maart 2024 werd de oud-burgemeester langs de A7 tussen Hoogezand en Stad aangesproken door de politie, na een melding van een medeweggebruiker. Schuiling verklaarde dat hij last had van hevige buikpijn door een medische aandoening en zich op dat moment probeerde te verlichten, wat verkeerd werd geïnterpreteerd. Volgens het OM gaat het om “schennis van de eerbaarheid”, wat te maken heeft met seksueel getint gedrag.

De verwachting is dat de zaak ongeveer een uur gaat duren.

13.30 uur

Het is erg druk bij de rechtbank in Zwolle. Regionale en landelijke pers is aanwezig om de zaak van Schuiling bij te wonen. De pers komt de zaal binnen, net als Schuiling en advocaat Koops.

13.00 uur

De rechtszaak van de oud-burgemeester is openbaar. Tijdens de eerste zitting in januari werd door Schuilings advocaat, Peter Koops, geprobeerd de zaak achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Schuiling wilde niet dat zijn medische gegevens naar buiten zouden komen. De rechter oordeelde dat dit geen reden is om de zaak niet in het openbaar te laten behandelen. Volgens de rechter hoeft de medische reden niet in detail behandeld te worden. Gezien Schuiling ook burgemeester was, vindt de rechter het ook belangrijk dat de zaak in de openbaarheid plaatsvindt.