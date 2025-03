Live voetbal zaterdag bij OOG SPORT

Foto Martijn Minnema. FC Lewenborg en VV Groningen staan zaterdag weer tegenover elkaar

Drie verslaggevers staan zaterdag in Groningen langs de lijn om live verslag te doen van het amateurvoetbal in OOG SPORT.

In 1H trapt Oranje Nassau om drie uur op eigen veld af tegen runner up Broekster Boys. Derde wedstrijd in een pittige reeks voor ON wat in zijn vorige twee wedstrijden koploper PKC’83 (4-4) en nummer drie Be Quick 1887 (2-1 winst) trof. Broekster Boys staat tweede op drie punten van PKC’83 en heeft vier punten meer dan Be Quick 1887. Oranje Nassau hoopt de derde periode goed te beginnen en en passant verder afstand te nemen van de onderste plekken.Maar het kan dus ook PKC’83 en Be Quick 1887 een goede dienst bewijzen.

Makkelijk zal het niet worden, Broekster Boys is na PKC de beste uitclub in 1H en won vorige week nog met 6-1 van nummer vier Blauw Wit’34. Oranje Nassau verraste vorige week door bij Be Quick 1887 te winnen en zal dus ook met vertrouwen aan deze klus beginnen. In Damwâld werd het eerder dit seizoen 4-1 voor de Friezen, maar dat was in een fase dat ON het nog niet op de rails had en dat lijkt inmiddels toch wel het geval. Opvallende statistiek, vijf van de laatste zes ontmoetingen tussen deze clubs op Coendersborgh eindigden in een gelijkspel.

In de tweede klasse een derby tussen Helpman en Gorecht. Thuisclub Helpman heeft de punten hard nodig om in de tweede klasse te blijven. Gorecht doet bovenin mee maar verloor zijn laatste twee duels. Desondanks staat Gorecht maar drie punten achter op koplopers Nieuwleusen en Noordscheschut. Die twee spelen zaterdag bovendien tegen elkaar. Gorecht moet dus winnen om bovenin bij te blijven, Helpman staat nu op een nacompetitieplaats voor handhaving plaats. Verschil met nummer zes Grijpskerk is maar drie punten, dus is er nog van alles mogelijk voor Helpman.

In de derde klasse ook een derby, op sportpark Het Noorden ontvangt VV Groningen Lewenborg. Beide clubs degradeerden vorig seizoen uit de tweede klasse en staan nu respectievelijk twee en één punt boven de rode streep.

Rechtstreekse degradatie lijkt gezien de grote voorsprong op de onderste twee uitgesloten, maar om nacompetitie te ontlopen staan er zaterdag dure punten op het spel. Eerder dit seizoen won Lewenborg met 4-1 van VVG.

De vorm bij beide clubs is niet om over naar huis te schrijven. VVG won maar één van zijn laatste vijf wedstrijden.

Lewenborg doet het met twee zeges uit zijn laatste vijf wedstrijden iets beter maar verloor vorige week op eigen veld nog met 0-3 van Lycurgus, dat staat net onder de streep. VVG-Lewenborg begint om half drie.