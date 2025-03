LIVE (1-1) | FC Groningen weer gelijk na penalty FC Twente

Goedenavond! De Euroborg is vanavond het toneel van de wedstrijd FC Groningen tegen FC Twente. Trainer Dick Lukkien start met dezelfde 11 spelers als de afgelopen twee wedstrijden, waarin werd gewonnen van N.E.C. Nijmegen (2-1) en Willem II (1-3).

In de eigen Euroborg is de FC sinds oktober nog ongeslagen en wist het Feyenoord en AZ op een gelijkspel te houden. Op papier bonuspunten die de Groningers goed kunnen gebruiken. FC Groningen staat – na de door Fortuna Sittard gewonnen wedstrijd tegen RKC gisteren – negende in de Eredivisie met 27 punten.

FC Twente staat zesde met 42 punten, maar heeft maar heeft een puntje minder dan AZ (5e) en Feyenoord (4e). Ook heeft FC Twente met Sem Steijn de topscoorder van de Eredivisie in de gelederen. Toch liggen er kansen voor de Groningers, want zeker op zaterdagavond is de FC in de Euroborg een lastige tegenstander.

Volg deze wedstrijd vanaf 20:00 via dit liveblog.

–

Rust. FC Groningen en FC Twente zoeken de kleedkamers op bij een 1-1 tussenstand.

’48 DOELPUNT FC TWENTE. Bij een corner duwt Thijmen Blokzijl zijn tegenstander iets te hard naar de grond. Higler legt hem op de stip. Sem Steijn benut de penalty.

’45 Er komen 5 minuten extra speeltijd bij.

’39 Vrije trap FC Twente. Scheidsrechter Higler constateert een slaande beweging naar achteren van Luciano Valente bij het wegwerken van de bal. FC Twente mag op 23 meter van het doel een vrije trap nemen, maar Sem Steijn schiet de bal naast het doel van Etienne Vaessen.

’31 DOELPUNT FC GRONINGEN. De tweede corner van FC Groningen belandt via het hoofd van Wouter Prins en de hand van Unnerstall op de voet van Thom van Bergen. Die krijgt de bal in het doel. De VAR moest er nog wel even naar kijken, maar het doelpunt blijft staan.

’25 Luciano Valente probeert het van een metertje of 20, maar wederom belandt de bal in handschoenen van Unnerstall.

’19 Hoekschop FC Groningen. Mats Seuntjens slingert de bal voor het doel en vindt het hoofd van Wouter Prins. De kopbal eindigt echter in de handschoenen van Twente-keeper Lars Unnerstall.

’18 Tot nu komt het spel aardig overeen met de afgelopen twee wedstrijden, alleen dan zonder de vroege doelpunten. Groningen wil voetballen en laat soms mooie samenspelen zien. FC Twente wordt daar echter nog niet zenuwachtig van en verdedigt zicht tot nu toe prima tegen de Groningse aanvalspogingen. Beide teams hebben nog geen grote kansen kunnen creëeren.

FC Twente trapt af. FC Groningen – FC Twente is begonnen. De wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler, Edwin van de Graaf is de VAR.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Prins, Blokzijl, Ekdal, Rente; De Jonge, Resink, Kwakman, Valente, Seuntjens; Van Bergen.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Kuipers, Lagerbielke, Hilgers, Van Rooij; Sadilek, Steijn, Vlap; Booth, Van Wolfswinkel, Rots.