Lichtprojectie siert Stadsschouwburg bij première Nachtwacht

Foto: Erick Bakker

Wie zaterdag de Stadsschouwburg op de Turfsingel passeert, ziet dat er op het gebouw een lichtprojectie wordt getoond. Het heeft te maken met de première van de voorstelling ‘Nachtwacht’ die zaterdagavond plaatsvindt.

‘Nachtwacht’ is een interdisciplinaire theatervoorstelling van NITE, een samenwerkingsverband tussen het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Asko|Schönberg en Slagwerk Den Haag. Onder regie van Guy Weizman neemt een cast van 27 muzikanten, dansers en acteurs het publiek mee op een rauwe en ontroerende reis door het menselijk bestaan. Centraal staat een oude man, vertolkt door Jack Wouterse, die de laatste fase van zijn leven ingaat. Zijn naderende einde dient als katalysator voor een diepgaande verkenning van thema’s als familie, emancipatie, autoriteit, ouderdom en de dood. De voorstelling schuwt de complexiteit van familierelaties niet en toont op confronterende wijze de strijd om zelfbeschikking binnen verstikkende structuren.

De voorstelling is geschikt voor een breed publiek, mede dankzij een Engelse ondertiteling, waardoor de voorstelling ook toegankelijk is voor een internationaal publiek. De komende periode trekt de voorstelling door het land. Zo is het stuk onder andere te zien in Drachten, Utrecht en Rotterdam.