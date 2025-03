Lente viert komende dagen hoogtij met zacht en zonnig weer

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen zijn met één woord te omschrijven als het over het weer gaat: lente. Dat betekent aangename temperaturen, een licht briesje en flink wat zonnestralen.

Door Johan Kamphuis

Donderdag zijn er flinke perioden met zon met af en toe een paar wolkenveldjes. Het wordt 17 of 18 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 of 3.

In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 3 of 4 graden. Vrijdag wordt verder een stralend zonnige dag, waarbij de temperatuur oploopt naar 20 graden. Er waait een matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 3 toenemend naar windkracht 4.

Zaterdag is het opnieuw zonnig en zeer zacht met 18 of 19 graden. Er waait een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4. In de avond neemt de bewolking toe en in de nacht naar zondag volgt een bui bij minima rond 9 graden.

Houdt het lenteweer zondag en volgende week aan of is er toch weer kou onderweg? Meer daarover op de weerpagina.