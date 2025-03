Leerlingen ISK en Praedinius Gymnasium spelen in ‘Escape Rooms’ in Groninger Forum

Foto: Olivier Steppé

In het Forum vonden vandaag verschillende Escape Room spelletjes plaats, georganiseerd door Wake Up Your Mind van Vluchtelingenwerk Nederland.

Leerlingen van het ISK Groningen en het Praedinius Gymnasium gingen in gemengde groepjes aan de slag. Jeroen Huberts, projectleider bij Vluchtelingenwerk Nederland: “Die gaan teams vormen en die gaan spellen met elkaar doen. En dan ontstaat er een culturele uitwisseling en dat proberen we op een leuke manier te verzorgen.”

Huberts legt uit wie de spelmiddag heeft opgezet. “Dit is een project van Wake Up Your Mind, van Vluchtelingenwerk. Wij zetten zeven Nederlanders en zeven mensen met een migratieachtergrond in één team die zelf een maatschappelijk project bedenken. Dat kan voor eenzame ouderen, maar zoals met dit project bijvoorbeeld ook voor jongeren.”

Abdo Alhasan komt uit Syrië heeft meegewerkt aan dit programma. “De kinderen moeten elkaar helpen met meerdere talen, zodat ze eruit kunnen komen.” Abdo woont inmiddels zeven jaar in Nederland en was ook bij eerdere projecten betrokken van Wake Up Your Mind. “Dat vond ik heel leuk en toen dacht ik: ‘ik wil meer betekenen voor de maatschappij en voor de mensen'”, zegt Abdo.

Bente, leerling van het Praedinius, vond de spelletjes in het Forum leerzaam. “Je had bij één spel kaartjes met een plaatje en dan moest je aan anderen vragen wat het was in het Arabisch of Oekraïns, en ook in het Nederlands of Engels. Het was wel moeilijk onthouden, omdat het allemaal snel ging. Maar het was leuk om te doen.”