‘Leden Vindicat zorgden ook afgelopen jaren voor trammelant in Frans skioord’

Ook in de afgelopen jaren zorgden leden van studentenvereniging Vindicat voor problemen in een hotel in het Franse Risoul. Dat meldt het Dagblad van het Noorden die voor hun onderzoek met meerdere studenten van verschillende studentenverenigingen sprak.

De details die vrijdag naar buiten kwamen ervaren voor deze studenten als een déjà vu. In de krant tekenen de studenten op dat er bij eerdere edities meerdere studentenverenigingen in het hotel verbleven, waarbij iedere vereniging zijn eigen gang had. Op de laatste dag, bij het opruimen, zouden Vindicaters niet meegewerkt hebben, waarbij vuilniszakken ondersteboven in de gang werden gekieperd. Ook zouden gangen, liften en muren van kamers beklad zijn en zou er in gangen en in de lift geplast en gekotst zijn.

Vrijdag maakte Vindicat bekend dat ze een groep van tachtig leden voor drie dagen geschorst hebben, nadat ze afgelopen week, vanwege ernstig wangedrag, uit een hotel in het skigebied zijn gezet. Op beelden op sociale media circuleren diverse beelden van het gedrag. Zo is te zien dat iemand met zijn hoofd een deur kapot slaat. Ook zou er zijn gevochten met de politie en beveiliging, is er gepoept op balkons, geplast in de lift en afwasmiddel over computers gegooid. De vereniging wacht nog op meer informatie van de reisorganisatie en de lokale politie om eventuele aanvullende maatregelen te kunnen treffen.