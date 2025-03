Langstzittende coach van Promotieklasse Julian Steen stopt bij GHHC

Foto: Jacob Gunter. Groningen - HIC

Julian Steen neemt na dit seizoen afscheid als coach van dames 1 van hockeyvereniging GHHC. Daarmee stopt de langstzittende trainer van de Promotieklasse die bijna tien jaar op zijn post heeft gezeten.

De eerste drie seizoenen was hij assistent van trainer Marc Materek. In de laatste zeven seizoenen was Steen de coach. Van de tien seizoenen werden er drie in de Promotieklasse gespeeld. “Ik had zo nog tien jaar kunnen blijven”, laat Steen aan hockey.nl weten. “Bij Groningen weet ik wat ik heb. Alles is er goed geregeld, met de meiden is de band sterk en het coachen vind ik nog steeds te gek. Maar ik voel ook dat ik toe ben aan iets anders. De speelsters daag ik op het veld uit om uit hun comfortzone te stappen. Wat ik nu in mijn positie mis, is dat ik zelf het ongemak op zoek. De behoefte daaraan, kon ik deze winter niet van mij afzetten.”

En daarom werd aan het begin van het jaar de knoop doorgehakt. Zijn ambitie is om in het hockey door te gaan, maar dan wel in het buitenland. “Ik heb al veel gereisd, maar dat was steeds maximaal twee maanden. Mijn wens is om langere tijd in het buitenland te werken en wonen. Ik wil doorgaan in het hockey, maar dan buiten Nederland. Dat kan in een compleet andere cultuur zijn of dichterbij huis op een hoog niveau. Als het maar anders is dan nu.”

Het nieuws werd eind-februari met het team gedeeld. Ondanks de lange samenwerking reageerden zij begripvol. Steen wordt opgevolgd door Joost Wevers, die op dit moment al als trainer actief is.