‘Kwantumstippen’ gebruiken in röntgenapparaten: Gronings hightechbedrijf sleept ruim 7,5 miljoen euro binnen

QDI oprichter Artem Shulga met een kwantumstip - Foto via QDI Systems

Het Groningse hightechbedrijf QDI Systems krijgt ruim 7,5 miljoen euro om de door het bedrijf ontwikkelde ‘quantum dot’-technologie breder en groter toe te passen.

Kwantumstippen zijn een ultramodern nanomateriaal, wat fotonen (lichtdeeltjes) op een superefficiënte manier om in elektronische signalen omzet. De stippen worden inmiddels al een paar jaar toegepast in beeld- en sensortechnologie, onder meer in platte televisies. QDI Systems is het eerste bedrijf ter wereld dat kwantumstippen toepast bij röntgenapparaten. Door de kwantumstippen leveren de apparaten een hogere beeldkwaliteit, bij veel lagere stralingsdoses.

Zo’n 2,5 van de vijf miljoen euro werd opgehaald bij investeerders, met hulp dan de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Het leeuwendeel, zo’n vijf miljoen euro werd op tafel gelegd door het European Innovation Council van de EU. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf het bedrijf daarnaast een speciale lening van 1,97 miljoen euro.