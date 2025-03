Foto: 112 Groningen

Bij afvalverwerkingsbedrijf PreZero aan de Gideonweg is vrijdagmiddag brand uitgebroken.

In het pand stond enig afval in brand. Dat zorgde voor enige rookontwikkeling uit het pand en de omgeving. De brand leek van korte duur, maar de brand werd wel opgeschaald in omvang. De sprinklerinstallatie in het gebouw lijkt zijn werk te hebben gedaan.

De brandweer bluste na in het pand. Voor zover bekend raakte niemand gewond door het incident.