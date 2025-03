KNMI waarschuwt voor dichte mist

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het KNMI waarschuwt in de nacht van woensdag op donderdag voor dichte mist. Voor de provincie geldt er een ‘code geel’.

“Verspreid over het land komen mistbanken voor, waarin het zicht plaatselijk minder dan tweehonderd meter is”, vertelt het KNMI. “De mistbanken kunnen verraderlijk zijn voor het verkeer.” Volgens het instituut kunnen de zichtwaarden over korte afstand ook sterk verschillen. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor alle andere provincies, met uitzondering van het Waddengebied, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Op het meetstation bij Eelde was het zicht rond 01.30 uur rond de vierhonderd meter. Op andere locaties in het Noorden, waaronder Hoogeveen en Leeuwarden, werd een zicht van onder de 150 meter geregistreerd. Code geel is voor Groningen geldig tot donderdagochtend 08.00 uur.