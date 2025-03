Kledingwinkel in Herestraat enige tijd ontruimd

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een kledingwinkel in de Herestraat is zondagmiddag enige tijd ontruimd geweest. In de winkel werd een vermeende gaslucht geroken. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een mogelijke gaslekkage kwam rond 13.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Personen in de winkel roken een vreemde lucht, waarop er gedacht werd dat het mogelijk zou gaan om een gaslekkage”, vertelt Wind. “Daarop is het gebouw ontruimd. Brandweerlieden hebben toen ze ter plaatse waren een onderzoek ingesteld.” Daarbij is er gebruik gemaakt van een 4-gasmeter. Deze detector meet simultaan de vier gassen die het vaakst de gezondheid bedreigen, zoals een tekort aan zuurstof, toxische vergiftiging (H₂S en CO) en explosiegevaar.

Wind: “Bij die metingen is niets aangetroffen. De oorzaak van de vreemde lucht is onbekend.” Na twintig minuten kon het gebouw weer vrijgegeven worden.