Kledingbank Maxima zoekt zomerjassen voor mannen

Kledingbank Maxima aan de Oosterhamriklaan kan wel wat hulp gebruiken. Zo zoekt de kledingbank onder andere zomerjassen voor mannen.

“Het gaat om de lichtere jassen die je aan het einde van het voorjaar, in de zomer of in de vroege herfst kunt dragen”, vertelt Maria Blom. “Voor vrouwen hebben we voldoende zomerjassen op voorraad, maar voor de mannen kunnen we wel wat extra jassen gebruiken.” Kledingbank Maxima is een modezaak waar cliënten van de

​voedselbank Groningen kunnen komen winkelen. In de winkel is nieuwe en gebruikte kleding beschikbaar. Blom: “Niet alleen cliënten van de Voedselbank zijn welkom, maar ook mensen met een individuele inkomenstoeslag mogen langskomen. Dat betekent dus een uitbreiding van het aantal mensen dat van onze diensten gebruik mag maken.”

Daarnaast is de kledingbank ook op zoek naar vrijwilligers. “We zoeken mensen die sociaal zijn en die het leuk vinden om met kleding bezig te zijn. Bij ons komt er veel kleding binnen door donaties. Als vrijwilliger sorteer je de kleding en help je klanten bij hun kledingkeuze. We zoeken extra vrijwilligers om wat meer speling te hebben in de pool van mensen die bij ons actief zijn. We zoeken mensen die twee dagdelen per week beschikbaar zijn. De leeftijd is niet belangrijk. We zoeken het liefst mensen die zich voor minimaal een half jaar aan ons willen verbinden. Dat is belangrijk, omdat het voor onze klanten belangrijk is dat er een vertrouwd gezicht in de winkel staat.”

Mensen die interesse hebben in een vrijwilligersfunctie kunnen terecht op de website van de kledingbank. Het doneren van kleding kan tijdens openingstijden. De kledingbank is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.