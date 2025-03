Klassieker tussen Velocitas en Be Quick kent geen winnaar

Foto Andor Heij: Velocitas - Be Quick

De derby en klassieker tussen Velocitas 1897 en Be Quick 1887 in de eerste klasse H kende zaterdagmiddag in het Stadspark geen winnaar: 1-1.

Be Quick was voor de pauze beter en kreeg ook de beste kansen. Siemen Krikke knalde de bal in het zijnet en stuitte twee keer op Velocitas doelman Feike Spoor. Bij de eerste keer kreeg Vincent Pichel nog een kans uit de rebound, maar zijn kopbal werd ook gepakt door Spoor.

Namens Velocitas was Kay Bootsma twee keer kansrijk. Een schot ging naast en een gevaarlijke vrije trap in de korte hoek werd gepakt door Be Quick doelman Stein Barkhuis.

Voorsprong

Na 24 minuten kwam Be Quick op voorsprong. Een lange bal werd door Krikke opgepikt en één op één met Spoor prikte hij de 0-1 binnen. “Die was dik verdiend, we kregen nog twee grote kansen vanaf links via Siemen. Het hadden er zeker twee of drie moeten zijn”, aldus Be Quick trainer Marco Sanders over de eerste helft.

Blunder

Maar tot afgrijzen van Sanders blunderde Barkhuis dik tien minuten na rust na een terugspeelbal. De Be Quick doelman schoot de bal tegen de inkomende Thomas Bats op en Bats pakte het cadeau uit: 1-1. “Dat was gewoon comedy capers, dat ging nergens over”, baalde Sanders.

“Het is een blunder van de keeper, maar het is ook een kwaliteit van Bats om zo door te gaan”, zei Robbie Wentink, de trainer van Velocitas. “Het is al de tweede dit seizoen die hij zo maakt”.

Velocitas ruikt bloed

Be Quick was het spoor compleet bijster na de 1-1 en Velocitas rook bloed. Bij een paar gevaarlijke voorzetten kreeg niemand de voet er tegen aan en Sam Wormmeester knalde een enorme kans net over. Patrick Helbig had in de slotfase Be Quick alsnog drie punten kunnen bezorgen, maar Spoor was een sta in de weg.

Balen

“Ik baal met name van het niveauverschil van de eerste en tweede helft”, aldus Sanders. “De eerste helft was gewoon heel goed. In de eerste tien minuten na rust proberen we onder hele hoge druk nog goed te voetballen en wat te kappen en te draaien tot dat tegendoelpunt”. Sanders probeerde nog met wat jong elan de bakens te verzetten, maar dat lukte niet. “We waren gewoon niet goed genoeg om die 2-1 te maken”.

Omdat koploper PKC’83 ook niet verder kwam dan een 1-1 bij Stiens blijft het verschil zes punten. Be Quick zakte wel naar de derde plaats, achter de nieuwe nummer twee Broekster Boys.

Toetje of hoofdgerecht

“Op voorhand was ik tevreden met een punt, maar ik had toch wel stiekem een overwinning willen pakken en dat zat er zeker in, in de tweede helft,“ zei Wentink na afloop.

Velocitas staat zevende en kan het seizoen zorgeloos uitspelen. Bovendien heeft Velocitas de tweede periodetitel op zak en zit nog in het bekertoernooi. “Die halve finale in de beker; dat gaat echt een toetje worden, of is het een hoofdgerecht?”, lachte Wentink. “Dan is de nacompetitie een toetje. Het is maar hoe je het wilt zien. We hebben er in ieder geval enorm veel zin in”.

Velocitas 1897 – Be Quick 1887 1-1. 24. Siemen Krikke 0-1. 57. Thomas Bats 1-1. Toeschouwers: 300.