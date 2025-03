Klarinetorkest Capriccio eert zondag met concert haar overleden oprichter

Het Capriccio Clarinet Orchestra in St. Ann's Church in Dublin. Foto: ingezonden

Het Harense klarinetorkest Capriccio geeft op zondag 16 maart om 15.00 uur een speciaal ‘John de Beer Concert’ in de Lutherse kerk in Groningen. Het concert is een eerbetoon aan de in 2024 overleden oprichter, John de Beer.

John de Beer richtte het orkest op als leerorkest voor eigen leerlingen. Wat het orkest uniek maakt is dat alle niveaus, van beginnend tot gevorderd, in de leeftijd van 9 tot 70 jaar vertegenwoordigd zijn. Zijn dochter, Ailien de Beer, die het dirigeerstokje in 2022 overnam, leidt het orkest nu. Het concert is een viering van herinneringen en de toekomst, met een knipoog naar het leven.

Capriccio, dat dit jaar 35 jaar bestaat, heeft een rijk programma met werken als het Largo uit Dvoraks 9de Symfonie (gearrangeerd door John de Beer), Variaties voor solo klarinet van Rossini, en een deel uit Bruckners Symfonie die Nullde. Het orkest kijkt ondertussen ook volop naar de toekomst. Waar er afgelopen jaar nog optredens plaatsvonden in Dublin en Bremen, vertrekt Capriccio in mei naar Italië waar het uitgenodigd is om te spelen op een klarinetfestival.

Het concert zondagmiddag is gratis toegankelijk.