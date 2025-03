Kiosk Diamantpark weer geopend

Foto Harry Koning

Kiosk Diamantpark in de wijk Vinkhuizen heeft dit weekend weer de deuren geopend. De komende weken zal de kiosk alleen op weekenddagen, als het mooi weer is, open zijn. Dat meldt Wijknieuws Vinkhuizen.

De kiosk is in 2020 in gebruik genomen en bevindt zich in een zeecontainer. Het gaat om een bewonersinitiatief dat volledig gerund wordt door vrijwilligers uit de wijk. Het doel van de kiosk is om verbinding te leggen met eenzame inwoners. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie en voor een gezellig praatje. In de periode van 1 maart tot en met 2 april is de kiosk tijdens mooie dagen op zaterdagen en zondagen geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 2 april tot en met 30 september is de locatie van woensdag tot en met zondag geopend.

Zaterdag trok de kiosk volgens wijknieuws Vinkhuizen al flink wat bezoekers. “Op het terras was het gezellig met een heerlijk zonnetje erbij, maar het was nog wel wat aan de frisse kant. Gelukkig heeft de kiosk warme dekentjes gekocht, en die kwamen dan ook goed van pas”, schrijft de wijkverslaggever. In de kiosk kunnen voorbijgangers koffie, thee, ijsjes os snacks bestellen.