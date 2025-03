Kinderen zingen Matthäus-Passion in bijzonder concert van NNO, LBE en Roder Jongenskoor

Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

In de Akerk wordt vrijdag een bijzondere versie van de Matthäus-Passion opgevoerd. Namelijk een kinder-Matthäus-Passion. Het gaat om een project van het Luthers Bach Ensemble, het Roder Jongenskoor, stichting Oude Groninger Kerken, het NNO en ook Edwin Rutten heeft een rol. Een gesprek met Joëlle Doll van het NNO.

Hoi Joëlle! Mensen zullen denken: Edwin Rutten? Hebben we het dan over de Edwin Rutten die we beter kennen als ‘ome Willem’?

“Jazeker. Rutten en het Luthers Bach Ensemble hebben elkaar een tijd geleden gevonden rond het uitvoeren van een Matthäus-Passion speciaal voor kinderen. Hij had deze al eerder ontwikkeld. Een normale Matthäus-Passion is niet heel erg toegankelijk. Het is bijvoorbeeld een behoorlijk lange zit. Daarom is er door Edwin Rutten een speciale kinderversie gemaakt die ongeveer zeventig minuten duurt. Maar gaandeweg is het project steeds groter geworden.”

Wat opvalt is dat verschillende grote instellingen elkaar gevonden hebben…

“Ik denk dat die samenwerking dit project ook uniek maakt. Het Luthers Bach Ensemble klopte bij het NNO aan met de wens of wij met onze kennis en kunde rondom educatie iets wilden ontwikkelen en opzetten rondom dit project. Daar kwam ik in beeld. Voor het Noord Nederlands Orkest ben ik programmamaker educatie & participatie en ontwikkelen we veel van dit soort projecten. Ondertussen sloot ook de stichting Oude Groninger Kerken aan als concertlocatie en werd de samenwerking gezocht met het Roder Jongenskoor waarmee we twee basisscholen hebben bezocht.”

Want het concept is dat er vandaag en morgen concerten plaatsvinden waarbij twee basisscholen een belangrijke rol vervullen…

“Klopt. We hebben in de aanloop de vraag uitgezet of er scholen belangstelling hadden om aanwezig te zijn. Die belangstelling was groot. Dus we kunnen in de kerkgebouwen aanzienlijk wat klassen kwijt. Maar vier klassen laten we een rol vervullen bij de uitvoering. Om deze klassen goed voor te bereiden hebben ze lessen gevolgd van een NNO-musicus en kwam het Roder Jongenskoor op bezoek in deze klassen.”

Hoe ging dat?

“We hebben twee klassen van IKC De Heerdstee in Beijum bezocht en de Prinses Beatrixschool in Loppersum. In het begin was het even wennen. De jongens van het Roder Jongenskoor zingen heel hoog. Maar ondertussen zijn het ook jongens die hun mondje wel kunnen roeren en er heel zelfverzekerd staan. Uiteindelijk is het ook gelukt om tijdens de les alle kinderen mee te krijgen. Tijdens de concerten zullen de klassen die we bezocht hebben vooraan zitten, en het gedeelte, waar ze voor geoefend hebben, koraal 18 om precies te zijn, zullen ze mee gaan zingen.”

Wat hoop je wat het effect is van dit project?

“Ik heb eigenlijk verschillende verwachtingen. Ik zou het bijvoorbeeld geweldig vinden als kinderen, na het bezoek van het Roder Jongenskoor op hun school aangeven dat ze ook wel willen gaan zingen, misschien zelfs in een koor. Dat ze ontdekt hebben hoe leuk zingen kan zijn. Ondertussen hoop ik ook dat door dit concert we het enigszins stoffige imago van klassieke muziek weg hebben kunnen halen. Johann Sebastian Bach, die de Matthäus-Passion gecomponeerd heeft, heeft er bijvoorbeeld best wel wat humoristische elementen en verrassingen in gestopt, waardoor het helemaal niet saai is. Dat maakte het ook eenvoudig er aansprekend lesmateriaal van te maken. En ondertussen hoop ik dat scholen het belang van muziekonderwijs in gaan zien. Want muziekonderwijs in de klas is steeds minder vanzelfsprekend. Terwijl wetenschappelijk bewezen is dat het goed is voor onder andere de cognitieve vaardigheden van kinderen, de sociale cohesie en bijvoorbeeld voor het mentaal welzijn.”

Je vertelde al dat de samenwerking uniek is. Maar hoe uniek is uniek?

“Ik ben zelf nu anderhalf jaar actief bij het NNO. Maar voor zover ik weet is een dergelijk project niet eerder voorgekomen. Het is de eerste keer dat we op deze manier samenwerken. En ergens is dat misschien wel gek. Want zowel wij als het NNO als ook het Luthers Bach Ensemble en het Roder Jongenskoor spelen en zingen elk jaar al de Matthäus-Passion. Nu versterken we elkaar bij dit project, en dat is denk ik heel goed.”

Ik hoor je zeggen over veel belangstelling. Krijgt dit ook een vervolg?

“Daar wordt wel over nagedacht. We hebben nu twee scholen bezocht, maar eigenlijk had het ons leuk geleken om nog meer scholen te bezoeken. Het is overigens niet zo dat de andere scholen blind naar het concert gaan. We hebben een lespakket ontwikkeld waardoor ook deze klassen zich hebben kunnen verdiepen in de Matthäus-Passion. De editie van dit jaar beschouwen we als een pilot. Wellicht kunnen we het volgend jaar nog groter opzetten, waarbij we wellicht meer scholen kunnen bezoeken. En misschien dat we ons wel toe kunnen gaan leggen op de Johannes-Passion in plaats van de Matthäus-Passion. Dat zijn allemaal mogelijkheden waar we over nadenken.”

Het concert in Loppersum vindt donderdag plaats in de Petrus en Pauluskerk. Het schoolconcertconcert voor leerlingen van IKC De Heerdstee vindt plaats op vrijdag in de Akerk. Mochten kinderen hun ouders nog mee willen nemen dan kan dat vrijdagavond tijdens het familieconcert om 19.30 uur.

Bekijk hieronder de trailer: