Kids zorgen zondag voor amusement in Euroborg

Bron foto: Erwin Otten

FC Groningen speelt zondagmiddag in de uitverkochte Euroborg tegen Fortuna Sittard. Daarbij staan de leden van Kids United in het zonnetje.

Kids United, de voetbalvereniging voor (jonge) sporters met een lichamelijke of verstandelijke beperking staan jaarlijks bij één wedstrijd in het middelpunt. Ze lopen aan de hand van de spelers het veld op, verzorgen het vlaggenspektakel en het strafschoppen schieten in de rust.

Voorafgaand aan het duel collecteren de spelers van Kids United voor hun eigen vereniging. Collectanten staan bij alle ingangen van het stadion, er kan zowel contant als via een QR-code worden gedoneerd. FC Groningen heeft de vereniging sinds 2011 geadopteerd. Met de donaties zorgt de club er onder meer voor dat haar leden contributievrij kunnen sporten.