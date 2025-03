Kian haalt 8.115 euro op voor kinderafdeling UMCG met verkoop 21.000 kniepertjes

Foto: Algont via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA Unported)

De 10-jarige Kian Sijp heeft samen met zijn oma Greta woensdagmiddag een check van 8.115 euro overhandigd aan het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Hij haalde het geld op met de verkoop van duizenden kniepertjes.

Kian komt regelmatig in het UMCG. Hij heeft geen darmen en krijgt zijn voedingsstoffen via infuusvoeding. Daarnaast is hij in het Groningse ziekenhuis geweest voor 49 operaties en talloze ziekenhuisopnames. Met deze actie wil hij de kinderafdeling bedanken voor alle zorg die hij heeft gekregen.

Honderden uren

Oma Greta Kampman bakt al 45 jaar lang kniepertjes. Vorig jaar kwam ze met het idee om dat voor een goed doel te doen. Toen ze dat aan haar kleinzoon vertelde, kwam hij het idee om in actie te komen voor het Beatrix Kinderziekenhuis.

Van november tot kerst vorig jaar bakten Kian en zijn oma zo’n 21.000 kniepertjes. “Ik denk dat we elke dag zo’n vijf tot zes uur aan het bakken waren”, vertelt Greta. “En dan moet je daar het beslag maken en alles schoonmaken nog bij optellen. Honderden uren hebben we erin zitten. Maar het was het waard: ik zou het zo weer doen. Sterker nog: ook dit jaar gaan we weer kniepertjes bakken, maar dan voor een ander goed doel.”

Die honderden uren bakken deden Kian en zijn oma niet alleen. Ze kregen hulp van vrienden en familie, waaronder een nichtje van Kian en een buurvrouw van Greta. Daarnaast hebben supermarkten meel, suiker en roomboter gedoneerd en andere bedrijven stelden producten beschikbaar of doneerden geld.

Speelgoed

Wat er met het geld moet gebeuren? Dat weet Kian goed te vertellen tijdens de overhandiging van de cheque: “Ik wil graag dat er onder de kinderen in het ziekenhuis een enquête wordt gehouden om te horen wat ze missen aan speelgoed. Met dit geld kan het kinderziekenhuis dan nieuw speelgoed kopen.” Ook zal een deel van het geld naar IC Neanatologie gaan, de afdeling waar Kians nichtje Jolene geholpen is toen zij een baby was.