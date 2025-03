Kap Betonbos: “Als besluit een dag eerder was genomen had dit veel heisa bespaard”

Foto: Olivier Steppé

Het besluit om de kap van het Betonbos vanwege het broedseizoen niet door te laten gaan, had beter een dag eerder genomen kunnen worden. Dat zegt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. Volgens de wethouder kan de kap op zijn vroegst in september van start gaan.

Van Niejenhuis reageerde op vragen vanr de fractie van de Partij voor de Dieren: “Afgelopen week zijn de eerste snoei- en kapwerkzaamheden in het Betonbos begonnen”, vertelt raadslid Bart Hekkema. “De werkzaamheden zijn stilgelegd door tussenkomst van natuurkenners en bewoners, nadat er nestelende vogels werden aangetroffen. Mijn fractie vindt het onwenselijk dat zulke werkzaamheden plaatsvinden in het broedseizoen. Het broedseizoen vindt plaats van 15 maart tot en met 15 september. Mijn fractie vraagt zich af hoe we dergelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Beslissing hadden we liever een dag eerder gehad”

De wethouder geeft aan het met de onwenselijkheid eens te zijn. “Maar we hebben wel te maken met een breder vraagstuk. We hebben te maken met een enorme wooncrisis, waarbij regelmatig wordt aangedrongen om tempo te maken met het bouwen van woningen. Op de plek van het Betonbos is de afweging gemaakt om huizen te plaatsen. In de afgelopen periode zijn er al vergunningsvrije werkzaamheden uitgevoerd zoals het verwijderen van klimop en het kappen van houtopstanden. De ecoloog van de ontwikkelaar heeft vrijdag de kapwerkzaamheden stilgelegd. Er werden teveel nesten aangetroffen. Wel hadden we deze beslissing liever een dag eerder gehad. Dan was ons veel heisa bespaard gebleven.”

Protestactie

Omwonenden en ecologen vroegen vorige week donderdag een voorlopige voorziening aan tegen de kap van het bos, omdat kappen tijdens het broedseizoen van vogels niet mag. Deze werd echter afgewezen. Donderdagavond ontvingen omwonenden een brief dat de kap vrijdagochtend zou beginnen. Het kort geding, dat de kap moet tegenhouden, wordt pas over twee weken door de rechter behandeld. Vrijdagochtend, na een protestactie waarbij de kap vertraagd was, greep de ecoloog van de ontwikkelaar in.

Betonbos

Het Betonbos is rond 1995 ontstaan op een braakliggend terrein waar tussen de betonfunderingen van enkele gesloopte bedrijven spontaan bomen gingen groeien. Uit een inventarisatie in 2019 bleek het te gaan om zo’n 350 bomen waarvan een groot aantal gebreken vertoonde zoals stambreuk en bastscheuren. Het Betonbos werd jarenlang bewoond door een groep bewoners in woonwagens. Zij moesten afgelopen oktober het terrein verlaten, nadat hun een nieuwe plek was toegewezen op een terrein aan de Gideonweg. Een locatie waar ze met tegenzin naar toe gingen.

“We hebben de ontwikkelaar gevraagd om een goede ecologische scan te maken”

Het roept de vraag op waarom er nu pas met de kap begonnen wordt, aangezien de bewoners al een half jaar vertrokken zijn. Van Niejenhuis: “Ruimtelijke ontwikkeling kost tijd. De eerste stap in het proces is het vaststellen van een omgevingsplan. Vroeger werd dit een bestemmingsplan genoemd. Vervolgens ga je aan de slag met een bomeneffectanalyse en uiteindelijk het aanvragen van een kapvergunning. Als er vervolgens bezwaar wordt gemaakt, dan kom je in maart uit. We hebben de ontwikkelaar gevraagd om een goede ecologische scan te maken. Deze is op vrijdagochtend uitgevoerd. Het was echter beter geweest als dit een dag voor de uitspraak had plaatsgevonden.”

“Men staat niet lachend de bomen om te zagen”

Van Niejenhuis wil ook het beeld bestrijden dat het college er lichtzinnig mee om zou zijn gegaan. “De kap van het Betonbos is voor verschillende fracties in deze raad indertijd een hele moeilijke afweging geweest. Maar dat geldt ook voor de mensen die daar de kettingzaag hanteren. Vaak gaat het om ecologen die dit werk doen. Zij staan niet lachend en tartend met een kettingzaag zwaaiend bomen om te zagen. Maar dit werk moet gedaan worden. En daar gaan we in september mee verder.”

“Situaties moeten op zichzelf beoordeeld worden”

Voor de Partij voor de Dieren is het aanleiding om te pleiten voor een algeheel kapverbod tussen maart en augustus. Maar daar gaat de wethouder niet in mee. “Het is belangrijk dat situaties op zichzelf beoordeeld worden. De datum is bovendien arbitrair. Door de klimaatopwarming ontwaakt de natuur tegenwoordig al in februari. Van situatie tot situatie is het belangrijk dat er een goede inschatting gemaakt wordt of het wel of niet kan.”